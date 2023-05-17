بـ1,3 مليار ريال.. وزارة السياحة ترعى اتفاقية تطوير 12 فندقًا جديدًا

رعت وزارة السياحة توقيع اتفاقية بين مجموعة فنادق إنتركونتيننتال IHG، وشركة تشييد لتشغيل الفنادق، وذلك لافتتاح ما لا يقل عن 12 فندقًا سوف تنضم إلى مجموعة فنادق ومنتجعات إنتركونتيننتال في المملكة.
ونوه وكيل وزارة السياحة لتمكين الوجهات السياحية محمود عبدالهادي، بالاتفاقية الموقعة، مشيرًا إلى إسهامها في دعم منظومة السياحة في المملكة، وهو ما يُسهم في إثراء تجربة السائح والزائر.
وأوضح أن الوزارة تعمل مع عدد من الشركاء لإيجاد الفرص الاستثمارية الجديدة، خاصة أن المملكة تُعد اليوم وجهة رائدة في إنشاء مشاريع سياحية فندقية مميزة، وقطاع السياحة من أكثر القطاعات الواعدة، في ظل الاهتمام الكبير لهذا القطاع الحيوي من قبل القيادة.
من جهته، ثمن الرئيس التنفيذي لشركة "تشييد"، فالح معتصم حجاج، توقيع الاتفاقية مع مجموعة فنادق إنتركونتيننتال، التي تأتي في توقيت مهم لبناء علاقة مميزة بين الطرفين، مؤكدًا أن الاتفاقية ستُسهم في تحقيق الاستراتيجية الوطنية للسياحة؛ بهدف الوصول مع حلول العام 2030 إلى 100 مليون زائر، والإسهام في إيجاد أكثر من 800 وظيفة مرتبطة بقطاعي السياحة والضيافة في المملكة.