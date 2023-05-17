بـ1,3 مليار ريال.. وزارة السياحة ترعى اتفاقية تطوير 12 فندقًا جديدًا

من جهته، ثمن الرئيس التنفيذي لشركة "تشييد"، فالح معتصم حجاج، توقيع الاتفاقية مع مجموعة فنادق إنتركونتيننتال، التي تأتي في توقيت مهم لبناء علاقة مميزة بين الطرفين، مؤكدًا أن الاتفاقية ستُسهم في تحقيق الاستراتيجية الوطنية للسياحة؛ بهدف الوصول مع حلول العام 2030 إلى 100 مليون زائر، والإسهام في إيجاد أكثر من 800 وظيفة مرتبطة بقطاعي السياحة والضيافة في المملكة.