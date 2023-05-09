قفزات تحققها المملكة في "التجارة الإلكترونية".. المعدل السنوي يتخطى 32%

حققت المملكة خلال الربع الأول من العام الجاري 2023م نموًا في مجال التجارة الإلكترونية بنسبة سنوية تتجاوز 32%، وبلغ إجمالي السجلات المصدرة 4093 سجلًا تجاريًا مُصْدَرًا، مقارنةً بالربع الأول من العام الماضي 2022م، الذي بلغ إجمالي السجلات المصدرة فيه 3499.