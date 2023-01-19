"التعاون الرقمي" تطلق تقرير "تجسير الفجوة الرقمية" في دافوس

ويبحث تقرير "تجسير الفجوة الرقمية" العوائق التي تحول دون التحول الرقمي العادل حول العالم، وكيف يمكن للتعاون التغلب على هذه الحواجز لضمان استفادة المزيد من المجتمعات من الاقتصاد الرقمي المزدهر وخلق فرص عمل أفضل، ويقدر البنك الدولي أن زيادة انتشار الإنترنت بنحو 75% في العالم النامي سيزيد الناتج المحلي الإجمالي العالمي بمقدار 2 تريليون دولار، كما سيسهم في توفير 140 مليون فرصة عمل حول العالم، وقد اتفق أكثر من نصف المشاركين في استطلاع الرأي، الذي شمل 750 مستهلكًا في 12 دولة حول العالم، على أن الوصول الأفضل إلى التقنيات الرقمية سيساعدهم في العثور على وظائف برواتب أعلى أو بدء أعمالهم التجارية الخاصة.