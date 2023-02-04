في إنجاز علمي جديد.. 7 طالبات من "تعليم جدة" يمثلن المملكة في منافسات "آيسف 2023"

من جانب آخر، هنأ مدير عام التعليم بجدة الدكتور نايف الزارع الطلبة الفائزين وأسرهم ومعلميهم ومعلماتهم على هذا الإنجاز العلمي الكبير ونيل شرف تمثيل المملكة في أحد أكبر المحافل العلمية العالمية (آيسف) مقدمًا شكره وتقديره لكل من كان خلف هذا التفوق والإنجاز الذي تحقق من معلمين ومعلمات وإدارات مدارس ومشرفين ومشرفات، مثمنًا جهود ومتابعة الشؤون التعليمية بالإدارة وإدارتي الموهوبين والموهوبات، متمنيًا أن تستمر مسيرة التفوق وحصد المراكز المتقدمة في منافسات آيسف 2023 .