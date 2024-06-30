بـ6 جوائز للسعودية.. اختتام فعاليات الدورة الـ24 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بتونس

وتُوجت المملكة في المجال التلفزيوني بثلاث جوائز؛ وهي: الجائزة الثانية في صنف الأخبار - البرامج الحوارية "برنامج الشارع السعودي" عن حلقة رؤية السعودية 2030، والجائزة الأولى في صنف الأفلام والبرامج الوثائقية العامة "إرث في مقام الحجاز"، فيما حصلت على المركز الثاني في صنف المسلسلات الاجتماعية عن مسلسل "العربجي - الجزء الثاني".