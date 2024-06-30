بـ6 جوائز للسعودية.. اختتام فعاليات الدورة الـ24 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بتونس

اختتمت في العاصمة التونسية "تونس" فعاليات الدورة الـ24 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، التي نظمها اتحاد إذاعات الدول العربية بالتعاون مع مؤسستَي الإذاعة والتلفزيون التونسيتين ومؤسسة عربسات.
وتوج رئيس الاتحاد العربي للإذاعة والتلفزيون الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون محمد بن فهد الحارثي، الفائزين بجوائز الدورة الـ24، بحضور الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية المكلف بالإعلام رشيد خطابي، والمستشار لدى رئيس الجمهورية وليد حجام، ووزير الثقافة التونسية بالنيابة منصف بوكثير، ومدير عام اتحاد إذاعات الدول العربية المهندس عبد الرحيم سليمان.
وحقّقت هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية 4 جوائز إذاعية وتلفزيونية؛ حيث حصدت الإذاعة السعودية الجائزة الثانية في صنف البرامج الصحية - الصحة النفسية العنف في الوسط المدرسي.
وتُوجت المملكة في المجال التلفزيوني بثلاث جوائز؛ وهي: الجائزة الثانية في صنف الأخبار - البرامج الحوارية "برنامج الشارع السعودي" عن حلقة رؤية السعودية 2030، والجائزة الأولى في صنف الأفلام والبرامج الوثائقية العامة "إرث في مقام الحجاز"، فيما حصلت على المركز الثاني في صنف المسلسلات الاجتماعية عن مسلسل "العربجي - الجزء الثاني".
كما تُوجت هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية بالجائزة الثانية لمسابقة التبادلات الإخبارية لعام 2024، والجائزة الثانية لمسابقة التبادلات البرامجية لعام 2024.
وتمّ خلال الحفل تكريم لجان تحكيم المسابقات الإذاعية والتلفزيونية للمهرجان وتوزيع جوائز التبادلات.
وكان قد انعقد على هامش المهرجان سوق البرامج التلفزيونية والإذاعية، ومعرض "الأسبو" الذي قدمت خلاله الهيئات الأعضاء والشبكات التلفزيونية والإذاعية الخاصة وشركات الإنتاج؛ آخر إنتاجاتها في المجالات الإعلامية والفنية والثقافية.