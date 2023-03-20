فصول قصة "العم البطل " تنتهي بالعثور على جثته عقب 8 أيام بحثاً في "سيول الريث"

عثرت فرق الإنقاذ والبحث -قبل قليل- على جثة المواطن جابر الريثي؛ الذي جرفته سيول أحد الأودية بالريث- شرق منطقة جازان، وذلك بعد ثمانية أيام من البحث، حيث كان قد فُقد الإثنين الماضي أثناء محاولته إنقاذ اثنين من أبناء شقيقه غير أن القدر كان أسرع إذ نجوا هما، بينما جرفته السيول بعيداً.
وتابعت "سبق" مجريات البحث من بدايتها حتى إعلان العثور عليه اليوم.
وكانت "سبق" قد انفردت بتقريرٍ نُشر بعد الحادثة المأساوية التي رواها أحد أقارب المفقود؛ حيث أوضح أن السيول حاصرت اثنين من المواطنين كانا يبحثان عن عددٍ من المواشي اختفى داخل الوادي بمحافظة الريث؛ وذلك أثناء هطول الأمطار، قبل أن تحتجزهما، حيث تَمَسكا بشجرة مُعَمّرة، مبيناً أن عم الشقيقين لم يتمالك نفسه من أثر الموقف فتوجّه إلى مركبته ذات الدفع الرباعي، وعبر السيول حتى وصل إليهما.
وأضاف: "عند العودة كانت السيول قد زادت وارتفع منسوب المياه داخل الوادي؛ حيث تمّ جرف المركبة، وبعد مسافة قصيرة اصطدمت بصخرة داخل الوادي، وتوقفت فقفز الثلاثة في السيل (العم وابنا شقيقه)".
وواصل القريب سارداً القصة لـ"سبق": "الشقيقان تمكّنا من النجاة بعد أن قام وافدٌ من الجنسية اليمنية بإخراجهما من وسط السيل بمعدة ثقيلة "شيول"؛ غير أن العم لم يستطع النجاة، حيث جرفته سيول الوادي".