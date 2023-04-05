"فيصل بن مشعل" يسلم 200 وحدة سكنية لمستفيدي "الإسكان التنموي"

سلّم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، بحضور نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس عبدالله البدير، في مجلس الاستقبال الرئيسي بديوان الإمارة اليوم، 200 وحدة سكنية للأسر الأشد حاجة من مستفيدي برنامج الإسكان التنموي، بالتزامن مع انطلاق حملة اكتتاب جود الإسكان الخيري مطلع شهر رمضان المبارك.
ونوّه أمير منطقة القصيم بالدعم السخي الذي تقدمه القيادة لدعم برامج الإسكان، وتوفير السكن الملائم للمواطنين من خلال تلك المبادرات التي تجد كل الرعاية والاهتمام من لدن قيادتنا، مشيراً إلى آخرها وهي حملة اكتتاب جود للإسكان الخيري، التي انطلقت بداية هذا الشهر الفضيل، كأول اكتتاب خيري في قطاع الإسكان على مستوى العالم؛ بهدف حشد العطاءات الخيرية من ذوي الجود أفرادًا ومؤسسات؛ لدعم الأسر الأشد احتياجًا للمساكن، من خلال منصة إلكترونية تحقق الشفافية والدقة والاحترافية في تقديم المساهمة الخيرية.
من جانبه، قدم "البدير" شكره وتقديره لأمير منطقة القصيم على رعايته المباركة لتسليم المستفيدين من الأسر الأشد حاجة، مؤكداً حرص الوزارة على توفير المسكن الملائم للأسر المستفيدة في مختلف مناطق المملكة.