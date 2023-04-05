"فيصل بن مشعل" يسلم 200 وحدة سكنية لمستفيدي "الإسكان التنموي"

ونوّه أمير منطقة القصيم بالدعم السخي الذي تقدمه القيادة لدعم برامج الإسكان، وتوفير السكن الملائم للمواطنين من خلال تلك المبادرات التي تجد كل الرعاية والاهتمام من لدن قيادتنا، مشيراً إلى آخرها وهي حملة اكتتاب جود للإسكان الخيري، التي انطلقت بداية هذا الشهر الفضيل، كأول اكتتاب خيري في قطاع الإسكان على مستوى العالم؛ بهدف حشد العطاءات الخيرية من ذوي الجود أفرادًا ومؤسسات؛ لدعم الأسر الأشد احتياجًا للمساكن، من خلال منصة إلكترونية تحقق الشفافية والدقة والاحترافية في تقديم المساهمة الخيرية.