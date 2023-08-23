"زد للمزادات" تعلن فرصاً مميزة للمستثمرين ورجال الأعمال عبر "مزاد الاستثمار" بمكة المكرّمة

وأشارت "زد" للمزادات إلى مجموعة من الشروط الخاصة بدخول مزاد ومنها: التسجيل في منصة مباشر للمزادات، وشحن المحفظة الإلكترونية بالمبالغ المخصصة لكل عقار عن طريق منصة "مباشر" للمزادات؛ حيث يعد المبلغ جزءًا من الثمن لمَن يرسو عليه المزاد، ولا يحق له استرداده.. وفي حال رسوّ المزاد يتم التحويل بباقي قيمة العقار باسم مركز الإسناد والتصفية، وأن تتم معاينة العقار خلال فترة الإعلان، كما يسقط خيار المجلس حال رسوّ المزاد وفق قواعد عمليات مركز الإسناد والتصفية، ويحرّر مَن يرسو عليه المزاد مبلغ السعي بقيمة (2.5 %) من ثمن البيع شاملًا ضريبة القيمة المضافة باسم مركز الإسناد والتصفية، وأن يلتزم المشتري بسداد ضريبة التصرفات العقارية بقيمة (5 %) من ثمن البيع، ويكون البيع والإفراغ وفق قواعد مركز الإسناد والتصفية (إنفاذ).