"زد للمزادات" تعلن فرصاً مميزة للمستثمرين ورجال الأعمال عبر "مزاد الاستثمار" بمكة المكرّمة

تطرح شركة "زد للمزادات" العقارية، مزاد الاستثمار العلني الإلكتروني بمكة المكرّمة الذي يحتوي على: (أراضٍ، وعمائر سكنية، وفندق عظم، وبيت شعبي، وشقق، ومحال تجارية) بفرص متنوعة ومميزة للمستثمرين والمطورين ورجال الأعمال.
ويشكل مزاد الاستثمار في مكة المكرّمة، وجهة تجارية أولى لرواد الأعمال وكبار التجار حيث رُوعي فيه تنوع الطروحات والفرص، واختيار المواقع الجاذبة للمشاريع الاستثمارية.
وأشارت الشركة إلى أن العقارات المطروحة تقع بجوار معالم مهمة، كالحرم المكي الشريف، والطريق الدائري الثالث، وشارع أجياد، والطريق الدائري الأول، وطريق مكة المكرّمة - المدينة المنوّرة، وبجوار عدد من المجمعات التجارية، وطريق إبراهيم الخليل، وشارع الدكتور عبدالقادر كوشك، ومستشفى قوى الأمن وطريق مكة المكرّمة - الطائف، وطريق الملك عبدالله، وشارع القادسية، وممشى الراشدية، وطريق الملك خالد، ومدينة الملك عبدالله الطبية.
وأوضحت "زد للمزادات" أن المزاد سيُقام عبر منصة "مباشر" للمزادات؛ وذلك يوم الإثنين 28 / 8 / 2023م عند الساعة الواحدة والنصف ظهرًا، وينتهي يوم الأربعاء 30 / 8 / 2023م ما بين الساعة الخامسة حتى التاسعة والربع مساء، ويقام المزاد تحت إشراف مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"، وبقرار من محكمة التنفيذ.
وأشارت "زد" للمزادات إلى مجموعة من الشروط الخاصة بدخول مزاد ومنها: التسجيل في منصة مباشر للمزادات، وشحن المحفظة الإلكترونية بالمبالغ المخصصة لكل عقار عن طريق منصة "مباشر" للمزادات؛ حيث يعد المبلغ جزءًا من الثمن لمَن يرسو عليه المزاد، ولا يحق له استرداده.. وفي حال رسوّ المزاد يتم التحويل بباقي قيمة العقار باسم مركز الإسناد والتصفية، وأن تتم معاينة العقار خلال فترة الإعلان، كما يسقط خيار المجلس حال رسوّ المزاد وفق قواعد عمليات مركز الإسناد والتصفية، ويحرّر مَن يرسو عليه المزاد مبلغ السعي بقيمة (2.5 %) من ثمن البيع شاملًا ضريبة القيمة المضافة باسم مركز الإسناد والتصفية، وأن يلتزم المشتري بسداد ضريبة التصرفات العقارية بقيمة (5 %) من ثمن البيع، ويكون البيع والإفراغ وفق قواعد مركز الإسناد والتصفية (إنفاذ).
يُذكر أن شركة "زد" العقارية، من الشركات الرائدة بإقامة وتنظيم المزادات العقارية، وتمتلك "زد" خبرة واسعة في المجال العقاري منذ أكثر من 30 عاماً.
للاستفسار: 0509977226 – 920013667، أو زيارة حساب "زد" للمزادات العقارية في منصة "إكس"، "تويتر" سابقاً.