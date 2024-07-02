انطلاق برنامج موهبة الإثرائي البحثي في علوم المواد 2024 بجامعة الملك سعود

انطلق برنامج موهبة الإثرائي البحثي في علوم المواد وتقنية النانو 2024، اليوم بمعهد الملك عبدالله لتقنية النانو بجامعة الملك سعود بإشراف وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، بهدف الاستثمار في الطلاب الموهوبين، وإتاحة فرصة الاكتشاف والاستزادة المعرفية عمليًا.
وأوضح المسؤول عن معهد الملك عبدالله لتقنية النانو الدكتور حمد البريثن، أن البرنامج يستمر لمدة أربعة أسابيع يتناول موضوعات علمية وتقنية في علوم المواد وتقنية وتقديم حقائب مهارية تركز على التنمية الشخصية ودورات تدريبية في قيم المواطنة والاعتزاز بالشخصية الوطنية ودورات مهارية في الطباعة ثلاثية الأبعاد.
وذكر أن الطلاب الموهوبين المشاركين يشرف عليهم خلال فترة البرنامج باحثون في جامعة الملك سعود من كليات العلوم والهندسة والصيدلة والزراعة والعلوم الطبية التطبيقية، للتدرب على أسس البحث العلمي وأخلاقياته والمهارات المتعلقة به كمهارات استخدام المعامل وسلامة المختبرات والمواد وإجراء التجارب المعملية، إلى جانب تعلم كتابة ملخصات ومقترحات البحث العلمي في مجالات تقنيات النانو وعلوم المواد.
وأشار الدكتور "البرثين" إلى أن البرنامج الإثرائي يهدف إلى تمكين الطلاب من المشاركة في المنافسات المحلية والعالمية.