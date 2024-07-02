انطلاق برنامج موهبة الإثرائي البحثي في علوم المواد 2024 بجامعة الملك سعود

وذكر أن الطلاب الموهوبين المشاركين يشرف عليهم خلال فترة البرنامج باحثون في جامعة الملك سعود من كليات العلوم والهندسة والصيدلة والزراعة والعلوم الطبية التطبيقية، للتدرب على أسس البحث العلمي وأخلاقياته والمهارات المتعلقة به كمهارات استخدام المعامل وسلامة المختبرات والمواد وإجراء التجارب المعملية، إلى جانب تعلم كتابة ملخصات ومقترحات البحث العلمي في مجالات تقنيات النانو وعلوم المواد.