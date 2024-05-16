في صفقة عقارية جديدة.. إتقان العقارية تبيع "أرض رايز" بمساحة تزيد على 100 ألف متر بقيمة قاربت 400 مليون ريال

وتتربع الرياض على المكانة الأهم اقتصاديًا في المملكة؛ لما لها من ثقل في شتى المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية، ففي جانب النمو السكاني تشهد العاصمة الرياض نموًا كبيرًا أسهم في زيادة الطلب على العقارات السكنية والتجارية وتنفيذ المشاريع العمرانية التي أوجدت فرصًا استثمارية جديدة في قطاع العقارات.