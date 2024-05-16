في صفقة عقارية جديدة.. إتقان العقارية تبيع "أرض رايز" بمساحة تزيد على 100 ألف متر بقيمة قاربت 400 مليون ريال

أعلنت شركة إتقان العقارية عن بيع أرض رايز في حي الملك عبدالعزيز في العاصمة الرياض بقيمة إجمالية (399.642.764) ريالًا شاملةً قيمة الضريبة المضافة وقيمة السعي.
وأوضح رئيس مجلس إدارة إتقان العقارية المسوق العقاري أن العقار عبارة عن أرض فضاء تجارية تتميز بمساحتها الضخمة التي تبلغ 104.357.29م2، وتقع في موقع استراتيجي وسط العاصمة الرياض بالقرب من الدوائر الحكومية، على طول 300 متر على امتداد طريق علي عزت بيجوفيتش، وعلى طول 350 مترًا على امتداد طريق صلاح الدين.
كما تقع الأرض على مقربة من أهم الطرق الحيوية في الرياض؛ مثل طريق الملك عبدالعزيز وشارع الأحساء وطريق أبي بكر الصديق وطريق النهضة والدائري الشرقي، وبالقرب من العديد من المرافق الطبية والعامة مثل مستشفى قوى الأمن العام وحديقة الملك سلمان ومكتبة الملك عبدالعزيز.
وتتربع الرياض على المكانة الأهم اقتصاديًا في المملكة؛ لما لها من ثقل في شتى المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية، ففي جانب النمو السكاني تشهد العاصمة الرياض نموًا كبيرًا أسهم في زيادة الطلب على العقارات السكنية والتجارية وتنفيذ المشاريع العمرانية التي أوجدت فرصًا استثمارية جديدة في قطاع العقارات.
وتدعم مشاريع رؤية المملكة 2030 التطويرية المجال العقاري من خلال تنفيذ العديد من المشاريع التنموية في الرياض.
وتأتي هذه الصفقة ضمن سلسلة نجاحات إتقان العقارية في السوق العقاري بالتسويق للمنتجات وتصفية التركات وإدارتها وتسييل العقارات بأفضل العوائد.
وتحرص "إتقان" على التنوع في الفرص العقارية الاستثمارية التي أسهمت في جذب أنظار المستثمرين والمطورين العقاريين، مما جعلها رائدة في مجال الاستثمار العقاري الأمر الذي انعكس على بناء ثقة العملاء.
وتتمتع "إتقان" بأسلوبها الخاص في التسويق الذي عزز من مكانتها لدى المهتمين بالسوق العقاري.