صالح آل صالح: اليوم الوطني الـ95 محطة لتجديد الولاء والانتماء ودافع لمضاعفة الجهود

أكد الأستاذ صالح آل صالح، رئيس مجلس إدارة مجموعة صالح للسيارات، أن اليوم الوطني الـ95 للمملكة العربية السعودية ليس مجرد مناسبة للاحتفال، بل فرصة لتجديد الولاء والانتماء واستحضار الإرث العظيم الذي أرساه الآباء المؤسسون ورسخته القيادة الرشيدة.
وأشار آل صالح إلى أن مجموعة صالح للسيارات تسعى من خلال هذه المناسبة الوطنية إلى مضاعفة جهودها في دعم مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة، تماشيًا مع تطلعات رؤية 2030، عبر تطوير الخدمات، إدخال التقنيات المبتكرة، وتبني الحلول الرقمية المتقدمة لرفع كفاءة تجربة العملاء.
وأضاف أن المجموعة تضع على عاتقها تمكين الشباب السعودي كركيزة أساسية، من خلال إطلاق برامج تدريب وتأهيل متخصصة وتوفير فرص وظيفية نوعية تُسهم في صناعة كوادر وطنية قادرة على قيادة المستقبل، فضلًا عن دعم المبادرات المرتبطة بالسلامة المرورية ونشر ثقافة القيادة المسؤولة.
واختتم آل صالح تصريحه بالتأكيد على أن اليوم الوطني مناسبة عظيمة لتجديد العهد بالعمل المخلص من أجل رفعة الوطن، مقدمًا التهاني إلى مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وإلى الشعب السعودي، سائلًا الله أن يديم على المملكة نعمة الأمن والاستقرار والازدهار.