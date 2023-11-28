أمير الباحة يطلع على الأعمال المنفذة في عقبة حزنة ومشروع طريق الحمراء

جاء ذلك خلال لقائه في مكتبه اليوم، مدير فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمنطقة المهندس مسفر بن مصلح المالكي، الذي استعرض أعمال الصيانة المنفذة في عقبة حزنة عقب هطول الأمطار وما تم اتخاذه من تدابير لتسهيل حركة المرور على مرتاديه الذي يربط بين محافظة بلجرشي بقطاع السراة ومحافظة المخواة بتهامة بطول 28 كيلومتراً، مفيداً بأن الأعمال مستمرة من حماية وتصريف مياه الأمطار وإزالة الصخور بعد هطول الأمطار.