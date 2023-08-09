خلال 6 أشهر.. "أيتام جدة" تنفق أكثر من 14 مليون ريال على مستفيديها

كشفت إحصائية صدرت عن جمعية رعاية الأيتام بجدة، التي يشرف عليها المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، عن إنفاق الجمعية مبلغ 14 مليون ريال على مشاريعها الرعوية والتنموية، خلال النصف الأول من عام 2023.
وأوضحت الإحصائية أن مجالات الدعم للأيتام وأسرهم المسجلين في الجمعية شملت: الزكاة والكفالة والسلات الغذائية وترميم المنازل وكسوة العيد وتفريج الكرب والتأمين الطبي والعمرة الرمضانية وسقيا الماء والأضاحي وغيرها من المبادرات والمشاريع.
وأكّد المدير التنفيذي للجمعية الدكتور مهندس محمد بن عبدالرحيم ناقرو؛ أن هذا الرقم الذي حققته الجمعية في نصف عام لم يكن لولا فضل الله وتوفيقه، ثم دعم شركاء الجمعية من الجهات التي تأتي منصة إحسان في رأس قائمتها، إضافة إلى منصة تبرع، إلى غيرها من الشركاء الداعمين والمانحين، وشركاء المسؤولية الاجتماعية والوسائل الإعلامية التي تضافرت مع الجمعية وقدّمت لها ما يعينها على أداء رسالتها في تحسين جودة حياة الأيتام وأسرهم تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأشار ناقرو؛ إلى أن جمعية رعاية الأيتام بجدة تواصل مسيرتها في دعم الأيتام وأسرهم لتهيئة حياة كريمة لهم أسوة بغيرهم، وأنها تسعى إلى تحقيق الاستقرار المعيشي لهم، ليحققوا ذواتهم ويلاحقوا أحلامهم.