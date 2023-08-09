خلال 6 أشهر.. "أيتام جدة" تنفق أكثر من 14 مليون ريال على مستفيديها

وأكّد المدير التنفيذي للجمعية الدكتور مهندس محمد بن عبدالرحيم ناقرو؛ أن هذا الرقم الذي حققته الجمعية في نصف عام لم يكن لولا فضل الله وتوفيقه، ثم دعم شركاء الجمعية من الجهات التي تأتي منصة إحسان في رأس قائمتها، إضافة إلى منصة تبرع، إلى غيرها من الشركاء الداعمين والمانحين، وشركاء المسؤولية الاجتماعية والوسائل الإعلامية التي تضافرت مع الجمعية وقدّمت لها ما يعينها على أداء رسالتها في تحسين جودة حياة الأيتام وأسرهم تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.