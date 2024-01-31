هطولات وعواصف وضباب.. "الأرصاد" يستعرض تاريخ "فبراير" المناخي خلال 37 عامًا

استعرض المركز الوطني للأرصاد اليوم، التاريخ المناخي لشهر فبراير منذ العام 1985م وحتى عام 2022.
وكشف المركز أن طريف كانت الأعلى تكرارًا في انخفاض درجات الحرارة لأقل من 5م في فبراير 1985- 2022.
وذكر المركز أنه فيما يتعلق بعدد أيام تكرار هطول الأمطار وفق محطات المملكة في شهر فبراير 1985- 2022؛ جاءت طريف في المركز الأول على مدى 95 يومًا، تليها القيصومة على مدى 75 يومًا.
وأضاف أنه فيما يخص عدد أيام تكرار العواصف الرعدية وفق محطات المملكة في شهر فبراير 1985- 2022، جاءت الأحساء في المركز الأول على مدى 93 يومًا، تليها القيصومة على مدى 78 يومًا.
وأردفت "الأرصاد": بخصوص عدد أيام تكرار العواصف الترابية وفق محطات المملكة في شهر فبراير 1985- 2022، جاءت الأحساء في المركز الأول على مدى 87 يومًا، تليها القيصومة على مدى 51 يومًا.
وتابعت: بشأن عدد أيام تكرار الضباب وفق محطات المملكة في شهر فبراير 1985- 2022، جاءت الطائف في المركز الأول على مدى 75 يومًا، تليها الدمام على مدى 69 يومًا.
وقالت "الأرصاد": وفيما يتعلق بعدد أيام تكرار انخفاض درجات الحرارة أقل من 5 درجات وفق محطات المملكة في شهر فبراير 1985- 2022، جاءت طريف في المركز الأول على مدى 796 يومًا، تليها القريات على مدى 726 يومًا.
وأشار المركز الوطني للأرصاد إلى أن أعلى كمية أمطار خلال يوم واحد لشهر فبراير سجلت في أبها بتاريخ 14/ 02/ 2017 بمعدل 92.9 ملم.
وأضاف المركز أن أعلى مجموع كمية هطول أمطار خلال فبراير سجل في أبها عام 2017 وبلغ 183.4 ملم؛ بينما سجلت محطة مكة المكرمة أعلى درجة حرارة لشهر فبراير في تاريخ 16/ 02/ 2016 ووصلت إلى 40 درجة.
وبحسب المركز؛ فقد سجلت محطة حائل أقل درجة حرارة لشهر فبراير بتاريخ 05/ 02/ 1989 ووصلت إلى 7.2 درجات؛ فيما سجلت أقصى سرعة للرياح لشهر فبراير في محطة الوجه؛ حيث بلغت 96 كم/ساعة، وبلغ أعلى تكرار للعواصف الترابية في فبراير 1985- 2022، 87 مرة على محطة الأحساء.