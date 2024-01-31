هطولات وعواصف وضباب.. "الأرصاد" يستعرض تاريخ "فبراير" المناخي خلال 37 عامًا

وقالت "الأرصاد": وفيما يتعلق بعدد أيام تكرار انخفاض درجات الحرارة أقل من 5 درجات وفق محطات المملكة في شهر فبراير 1985- 2022، جاءت طريف في المركز الأول على مدى 796 يومًا، تليها القريات على مدى 726 يومًا.