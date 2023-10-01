الإعلامية حواء القرني: المعرض التشكيلي الأول للزهايمر عمل ابتكاري متفرد

قالت الدكتورة حواء محمد القرني الكاتبة والإعلامية: إن المعرض التشكيلي الأول الذي أقامته الجمعية السعودية الخيرية لمرض ألزهايمر خلال شهر سبتمبر الجاري، والذي تزامن مع حملتها التوعوية "أحتاجك"، احتفالًا بالشهر العالمي للزهايمر في سبتمبر من كل عام؛ قد قدم مبادرات وأعمالًا ابتكارية قمة في الروعة والتفرد؛ حيث استطاع الفنانون والفنانات الذين شاركوا بأعمالهم الفنية والتشكيلية والتركيبة، أن يعكسوا معاناة مرضى ألزهايمر وتداعيات مرضهم في كل مراحله وتفاصيله.
وأشارت حواء القرني إلى أن متابعة وتوجيهات الأميرة مضاوي بنت محمد بن عبدالله بن عبد الرحمن رئيسة مجلس إدارة الجمعية؛ كان لها الأثر الكبير في الإسهام بنجاح أعمل المعرض، وما حقّقه من نجاحات، والتي تصبّ في إطار جهود الجمعية الخيرية؛ حيث أثبتت قدرتها الإدارية في إدارة دفّة العمل عن جدارة، كما كانت "رنا المرعي" المديرة التنفيذية للجمعية شعلةً من النشاط والحيوية داخل كافة أقسام المعرض.
وأشارت إلى أن الحضور الكبير لزوار المعرض، وتفاعلهم مع مبادرات وعروض المعرض؛ يؤكد مدى النجاح اللافت الذي تم تحقيقه، كما يؤكد ارتفاع الوعي بدرجة كبيرة لدى شرائح المجتمع السعودي بقضية ألزهايمر.
وعن الأعمال المميزة التي لفتت أنظارَ الزوار، أوضحت أنها كثيرة ومتعددة، لكن أكثر ما جذب أنظار الزوّار ونال إعجابهم؛ مبادرة "الضياع" التي صاغت فكرتها الأميرة سارة بنت فيصل بن سلطان بن عبد العزيز عضو الجمعية ورئيسة مبادرة مزولة التطوعية؛ حيث عبرت "الضياع" عن تفاصيل المعاناة والضياع التي يعيشها مريض ألزهايمر.
إلى جانب اللوحات الفنية والتشكيلية والتركيبية الأخرى؛ منها لوحة "أحتاجك" للفنانة نورة بن سعيدان، والعمل الفني الكبير للفنانة أكليل الفارس الذي حمل اسم "الأمل"؛ كذلك لوحة "تلاشي" التي رسمها على الهواء مباشرة الفنانُ التشكيلي عبد الملك الخنجي، وغيرها من الأعمال الإبداعية الأخرى.
وأكدت الدكتورة حواء محمد القرني الكاتبة والإعلامية، في ختام تصريحها، أن النجاحات التي حققتها جمعية ألزهايمر من خلال حملتها التوعوية والمعرض التشكيلي المصاحب لها؛ تمثل امتدادًا لنجاحاتها السابقة التي حققتها خلال هذا العام، لاسيما النجاح الكبير الذي حققته الجمعية في تنظيم واستضافة مؤتمر ألزهايمر الدولي الخامس 2023، الذي أقامته خلال شهر فبراير من العام الجاري.