الإعلامية حواء القرني: المعرض التشكيلي الأول للزهايمر عمل ابتكاري متفرد

قالت الدكتورة حواء محمد القرني الكاتبة والإعلامية: إن المعرض التشكيلي الأول الذي أقامته الجمعية السعودية الخيرية لمرض ألزهايمر خلال شهر سبتمبر الجاري، والذي تزامن مع حملتها التوعوية "أحتاجك"، احتفالًا بالشهر العالمي للزهايمر في سبتمبر من كل عام؛ قد قدم مبادرات وأعمالًا ابتكارية قمة في الروعة والتفرد؛ حيث استطاع الفنانون والفنانات الذين شاركوا بأعمالهم الفنية والتشكيلية والتركيبة، أن يعكسوا معاناة مرضى ألزهايمر وتداعيات مرضهم في كل مراحله وتفاصيله.