محليات

القصيـم.. القبض على مروّج وتضبط سلاحًا ناريًا وذخيرة حيَّة

القصيـم.. القبض على مروّج وتضبط سلاحًا ناريًا وذخيرة حيَّة

قبضت شرطة منطقة القصيم، بالتعاون مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات علـى مواطن؛ لاتخاذه منزلاً في محافظة ضرية وكرًا لترويج المخدرات، وضُبِطَ بحوزته سلاح ناري وذخيرة حية، وجـرى إيقافه واتخـاذ الإجـراءات النظاميـة بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

وأهابت الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية،و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa وستُعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

شرطة القصيم
المديرية العامة لمكافحة المخدرات
ترويج المخدرات
محافظة ضرية

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