"المسعودي": السبق الصحفي والحوار الصحفي المثير لم ينتهيا

وقال الكاتب والمتخصص صحافيًا حاتم المسعودي، إن المواد الإعلامية أصبحت تعتمد على من يسمونهم مشاهير ومشهورات مواقع التواصل الاجتماعي، مضيفًا: "الإعلاميون جزءٌ من هذه المشكلة لكن لا يتحملونها؛ كون الجهات الإعلامية جزءًا من المشكلة كذلك ولا تتحملها أيضًا لأنه لم تعد تلك التي تحقق لقمة العيش لموظفيها المتفرغين على وجه الخصوص أو المتعاونين للبحث عن المواد الصحفية أو الاستقصائية التي تخدم المجتمع بشكل حقيقي بل توجهوا إلى المواد السهلة السريعة التي تحقق لهم مشاهدات وتفاعل مخجل وتفرحهم بواقعهم الصعب في هذه الكيانات ولكي يضعوا جهدهم ما بين البحث عن أعمال أخرى أو دعم حساباتهم الشخصية ليكونوا أيضًا مشاهير".