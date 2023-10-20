مزاد "فنادق معاد" فرص عقارية بدخل استثنائي بجوار البيت الحرام تطرحها شركة "طيبة الخير"

وأشاد الردادي بدور مركز الإسناد والتصفية " إنفاذ " كجزء من المنظومة العدلية وتحقيق رؤاها وأهدافها المرتبطة برؤية المملكة الطموحة 2030م وبدور " إنفاذ " كأحد مبادرات برنامج التحول الوطني في تطوير العمل والأداء الحكومي ، وتأسيس البنية التحتية اللازمة، واستيعاب متطلباتها من ناحية الخدمات العدلية ، والارتقاء بجودة تقديمها للمواطنين , لرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة لهم ، وتعزيز الممكنات الاقتصادية الواعدة وتحفيزها، خاصة في القطاع الخاص الذي يقدم خدماته العدلية بإشراف مباشر من المركز؛ لضمان مستوى الجودة ، والكفاءة في الأداء، والإسراع في إنجاز العدالة للمستفيدين.