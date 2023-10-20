مزاد "فنادق معاد" فرص عقارية بدخل استثنائي بجوار البيت الحرام تطرحها شركة "طيبة الخير"
أعلنت شركة طيبة الخير للمزادات تحت إشراف مركز الإسناد والتصفية " إنفاذ " عن طرح ثلاث فرص عقارية للبيع بالمزاد العلني " فنادق معاد " وذلك حضوريا يوم الخميس 26-10-2023 م بقاعة لوسيل بمكة المكرمة .
وفي حديث مع المدير العام لشركة طيبة الخير المهندس فهد بن عليان الردادي أفاد أن العقارات المطروحة بمزاد " فنادق معاد " عبارة عن فندقين عند محبس الجن على بعد ( 4 دقائق ) تقريبا بالسيارة من المسجد الحرام بالإضافة إلى أرض بمساحة 2000م2 مشاع بكدي بجوار مشروع الملك عبد العزيز ( سقيا زمزم ) , وتستقبل الشركة جميع الإستفسارات عن المزاد على الأرقام 0541675777 – 0543564333 .
وأضاف الردادي أن مزاد ( فنادق معاد ) يعد أيقونة للإستثمار بجوار البيت الحرام تستهدف رواد الأعمال على مستوى المملكة الراغبين في تحقيق عوائد إستثمارية آمنة , حيث يعد الإستثمار في قطاع الفنادق بجوار البيت الأمين هو الإستثمار الأكثر أمانا .
وأشاد الردادي بدور مركز الإسناد والتصفية " إنفاذ " كجزء من المنظومة العدلية وتحقيق رؤاها وأهدافها المرتبطة برؤية المملكة الطموحة 2030م وبدور " إنفاذ " كأحد مبادرات برنامج التحول الوطني في تطوير العمل والأداء الحكومي ، وتأسيس البنية التحتية اللازمة، واستيعاب متطلباتها من ناحية الخدمات العدلية ، والارتقاء بجودة تقديمها للمواطنين , لرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة لهم ، وتعزيز الممكنات الاقتصادية الواعدة وتحفيزها، خاصة في القطاع الخاص الذي يقدم خدماته العدلية بإشراف مباشر من المركز؛ لضمان مستوى الجودة ، والكفاءة في الأداء، والإسراع في إنجاز العدالة للمستفيدين.