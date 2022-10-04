أشادوا بها وأثنوا عليها.. تعرَّف على أهم قرارات رئيس جامعة حائل في عيون موظفيه

كما يأمل الموظفون والموظفات من طلال محيميد عايض الرويضي، المدير العام المكلف للإدارة العامة للموارد البشرية، أن يسهم تكليفه بما يصبو إليه رئيس الجامعة من تكثيف الجهود لمعالجة ملفات تهمهم في حياتهم الوظيفية، التي من أهمها محاضر الترقيات وجدولها الزمني، والفرص التدريبية والتشجيعية التي تسهم في جعل الموظف أداة فعالة في الجامعة، وأن لا ينطبق عليه في نهاية تكليفه مجازًا المثل السائد "تيتي تيتي.. مثل ما رُحتي جيتي".