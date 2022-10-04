أشادوا بها وأثنوا عليها.. تعرَّف على أهم قرارات رئيس جامعة حائل في عيون موظفيه

ثمَّن موظفو وموظفات جامعة حائل لرئيس الجامعة، الدكتور راشد الشريف، قراراته التي أصدرها بالجامعة بـ23 قرارًا، تضمَّنت إنشاء ونقل إدارات لمصلحة منسوبي الجامعة.
وأكد بعض الموظفين أن أهم تلك القرارات قرار إنشاء إدارة للتواصل الداخلي بالجامعة، يأملون أن يتم تفعيلها بشكل يسهم في تأديتها أعمالها التي يسعى رئيس الجامعة إليها من خلال تلك الإدارة، وألا تكون بديلة بالاسم لقنوات سابقة لم تفِ بالمطلوب.
كما يأمل الموظفون والموظفات من طلال محيميد عايض الرويضي، المدير العام المكلف للإدارة العامة للموارد البشرية، أن يسهم تكليفه بما يصبو إليه رئيس الجامعة من تكثيف الجهود لمعالجة ملفات تهمهم في حياتهم الوظيفية، التي من أهمها محاضر الترقيات وجدولها الزمني، والفرص التدريبية والتشجيعية التي تسهم في جعل الموظف أداة فعالة في الجامعة، وأن لا ينطبق عليه في نهاية تكليفه مجازًا المثل السائد "تيتي تيتي.. مثل ما رُحتي جيتي".
وطالبوا رئيس الجامعة بإنشاء إدارة مستقلة بالجامعة، تتبع مكتب الرئيس، تختص بالمبادرات التي يقدمها الموظف أو الموظفة، ووضع أولويات لتنفيذها لتحقيـق مسـتهدفات الجامعة ومخرجاتهـا، مشددين على أن يكون التقدم بالمبادرة إلى الإدارة مباشرة دون المرور بمديري الأقسام أو مديراتها، التي يتبع لها الموظف أو الموظفة؛ وذلك تسهيلاً لدراستها، ولمناقشة المبادر فيها من قِبل المختصين في الإدارة دون خطوات أكثر.
وكان رئيس جامعة حائل، الدكتور راشد الشريف، قد أصدر 23 قرارًا إداريًّا على مستوى الجامعة، تُعدُّ الأولى على مستوى الإدارات منذ تكليفه رئيسًا للجامعة في أغسطس 2021.