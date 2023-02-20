المدينة المنورة… إعادة تركيب 1500 وحدة إنارة حديثة بنظام موفر للطاقة بمسجد قباء وساحاته

وأشارت إلى أن الفرق المعنية قد عملت على استبدال الإنارة القديمة التي كانت تقدر بأكثر من 260 كشافًا، وتركيب ما يزيد عن 1500 من الإنارة الحديثة في ساعات عمل قاربت الـ 480 ساعة عمل، ليصبح إجمالي القدرة الكهربائية المستخدمة لإنارة المسجد 16 ألف وات، بدلاً من 400 ألف وات كانت تستخدم في السابق.