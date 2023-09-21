مقطع فيديو.. "الصحة" تشارك في يوم الوطن بلمسة "وطن يفرحلك"

وتأتي هذه المشاركة في إطار ما يشهده الوطن من احتفالات واسعة في جميع المناطق، في هذه المناسبة التي تستعيد فيها المملكة مسيرةَ توحيد بلادنا الغالية على يد الملك المؤسس عبدالعزيز، يرحمه الله، بتاريخ 23 سبتمبر 2023م.