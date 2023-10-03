اشتداد القبة الحرارية على المنطقة وتتسبب بارتفاع درجات الحرارة على بعض الدول تدريجياً الأيام القادمة

تُشير آخر الخرائط الجوية عبر نماذج المُحاكاة الحاسوبية، إلى توقعات بأن تتأثر أجزاء من دول الخليج العربي بظاهرة القبّة الحرارية خلال الأيام القادمة والتي يتسبب بها تمركز المرتفع العربي الموسمي فوق المنطقة، مدعوماً بِمنخفض جوي حراري على السطح.. هذه العناصر الجوية ستعمل على سيادة أجواء أكثر حرارة من المُعتاد.
هي ظاهرة دفع الهواء الساخن ليكون قريباً من سطح الأرض فتتسبب في منع ارتداد الحرارة في الغلاف الجوي فتبقى حبيسة الطبقات السفلية ضمن إطار هذه القبة الحرارية، فتؤدي إلى زيادة فترات سطوع أشعة الشمس وارتفاع الحرارة والرطوبة معاً بشكل مُتزايد.
وتؤدي سيطرة هذه القبة الحرارية فوق المنطقة إلى توزيع الأنظمة الجوية في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، حيث من المُتوقع أن تندفع المنخفضات العلوية والمترافقة بالهواء الأقل حرارة نحو شمال شبه الجزيرة العربية، ويؤدي ذلك بالضرورة إلى اشتداد المرتفع الجوي العلوي فوق الأجزاء الجنوبية الشرقية منها.