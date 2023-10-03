اشتداد القبة الحرارية على المنطقة وتتسبب بارتفاع درجات الحرارة على بعض الدول تدريجياً الأيام القادمة

وتؤدي سيطرة هذه القبة الحرارية فوق المنطقة إلى توزيع الأنظمة الجوية في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، حيث من المُتوقع أن تندفع المنخفضات العلوية والمترافقة بالهواء الأقل حرارة نحو شمال شبه الجزيرة العربية، ويؤدي ذلك بالضرورة إلى اشتداد المرتفع الجوي العلوي فوق الأجزاء الجنوبية الشرقية منها.