ولي العهد يصل إلى الدوحة لترؤس وفد المملكة المشارك في الدورة الاستثنائية لمجلس التعاون والقمة العربية الإسلامية الطارئة

وصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، إلى دولة قطر اليوم، لترؤس وفد المملكة المشارك في الدورة الاستثنائية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والقمة العربية الإسلامية الطارئة.