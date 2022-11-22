فريق استشاري متخصص من "صحة الطائف" يجري 5 عمليات في مستشفى ظلم

يشار إلى أن "صحة الطائف" تهدف من خلال هذا البرنامج إلى تخفيف عناء السفر على المرضى وأسرهم عبر تلقي العلاج بمقر إقامتهم، وتقليل الإحالات إلى مستشفيات الطائف.