فريق استشاري متخصص من "صحة الطائف" يجري 5 عمليات في مستشفى ظلم

أجرى، اليوم، الفريق الاستشاري الزائر من مديرية الشؤون الصحية بالطائف، 5 عمليات جراحية بالمنظار خلال زيارته الدورية لمستشفى ظلم العام.
ويتكوّن الفريق من استشاريين في تخصصات مختلفة؛ منها الجراحة العامة والتخدير، وينفذ زيارات دورية تشمل جميع المستشفيات الطرفية بمحافظة الطائف بالتنسيق مع إدارات المستشفيات لحجز مواعيد المراجعين ومن يحتاجون لخدمات الفريق؛ حيث يقوم الفريق بإجراء عمليات جراحية داخل المستشفيات الطرفية.
وقدّم المستفيدون شكرهم لصحة الطائف وإدارة المستشفيات ومستشفى ظلم على هذا البرنامج.
يشار إلى أن "صحة الطائف" تهدف من خلال هذا البرنامج إلى تخفيف عناء السفر على المرضى وأسرهم عبر تلقي العلاج بمقر إقامتهم، وتقليل الإحالات إلى مستشفيات الطائف.