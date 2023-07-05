إنفاذاً لتوجيهات القيادة.. إجراء عملية فصل التوأم السيامي السوري "بسام وإحسان" غداً

وأضاف أن التوأم السوري "بسام وإحسان" قدما من جمهورية تركيا بتاريخ 2 ذي القعدة 1444هـ الموافق 22 مايو 2023م، ويبلغ عمرهما 32 شهراً ووزنهما معاً 19 كيلوغراماً، مشيراً إلى أن الفريق الطبي قد قام بإجراء فحوصات طبية دقيقة أظهرت اشتراك التوأم في منطقة أسفل الصدر والبطن والكبد والأمعاء، كما بينت الفحوصات أن التوأم "إحسان" يعد متطفلاً على أخيه "بسام"؛ نظراً لعدم وجود الجهاز البولي والتناسلي (الكليتان والحالبان والمثانة والأعضاء التناسلية الذكورية)، كما يعاني "إحسان" من عيوب خلقية كبيرة في القلب تعيق حياته مع ضمور في التطور العصبي لديه، مما يجعل فرصة بقائه على قيد الحياة ضئيلة للغاية.