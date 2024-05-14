بدء عمليات اختيار المقاولين لإطلاق أعمال بناء مشروع قمم السودة

وأعلن دانييل ماكبريرتي، كبير مسؤولي التطوير في شركة السودة للتطوير، خلال فعالية مشاريع جيجا السعودية التي نُظمت في الرياض يوم أمس، أنه تمت الموافقة على تنفيذ المشروع على مساحة تبلغ 627 مترًا مربعًا، مع حماية البيئة الطبيعية.