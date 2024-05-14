بدء عمليات اختيار المقاولين لإطلاق أعمال بناء مشروع قمم السودة

تستعد شركة سودة للتطوير في المملكة العربية السعودية للبدء في أعمال البناء في مشروع قمم السوده (Soudah Peaks)، بعد الحصول على الموافقة على المخطط الرئيسي للمشروع في العام الماضي.
وأعلن دانييل ماكبريرتي، كبير مسؤولي التطوير في شركة السودة للتطوير، خلال فعالية مشاريع جيجا السعودية التي نُظمت في الرياض يوم أمس، أنه تمت الموافقة على تنفيذ المشروع على مساحة تبلغ 627 مترًا مربعًا، مع حماية البيئة الطبيعية.
ويقع مشروع سودة بيكس على ارتفاع 3015 مترًا فوق سطح البحر، ويمتد المشروع على مساحات واسعة عبر قمم الجبال الشاهقة في السوده ورجال ألمع.
وأشار ماكبريرتي إلى أن المخطط الرئيسي للمشروع استغرق وقتًا طويلاً ليتم الانتهاء منه بسبب حجمه الضخم، قائلًا: "نحن نبحث الآن عن مقاولين -سواء كانوا مجموعات متخصصة كبيرة أو صغيرة- يفهمون نطاق العمل ولديهم الخبرة في بناء المباني ذات الارتفاع المنخفض الشائعة في هذه المنطقة، مثل تلك المبنية من مواد طبيعية".
وأضاف ماكبريرتي أن الجدول الزمني الطويل للمشروع يتيح للمقاولين الاستثمار مع رؤية حزم العمل المستمرة.
ومن المقرر أن تتم مرحلة البناء الأولى خلال السنوات الثلاث المقبلة، وستشمل تسعة فنادق، و940 غرفة فندقية، و250 منزلًا، و20 ألف متر مربع من المساحات التجارية، وتتضمن المراحل المستقبلية التي ستستمر لمدة 10 سنوات، توسيع المنتجع بمزيد من وسائل الراحة.
ويتضمن المخطط الرئيسي لمشروع سودة بيكس، ست مناطق تطوير متميزة، وتتميز كل منطقة بعناصر مختلفة لجذب الزوار المتنوعين.