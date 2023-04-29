برئاسة المملكة.. مجموعة المانحين لدعم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية تُواصل عقد اجتماعها الخامس على مستوى الخبراء

واستعرض الدكتور عقيل الغامدي مخرجات اليوم الأول، متطرقًا لثلاث موضوعات رئيسية مهمة، هي: العمل الاستباقي الإنساني، والإصلاح في دورة البرنامج الإنساني، كذلك الزيارة الميدانية لمجموعة المانحين إلى دولة جنوب السودان، وما رآه أعضاء المجموعة من ملاحظات قدمت للأوتشا، تَضَمنت دعم المانحين لنهج العمل الاستباقي، والقدرة على إنقاذ الأرواح، وتقليل نقاط الضعف، وتكاليف العمل الإنساني الاستباقي على المدى الطويل، واعتماد منهجيات متسقة وأدوات وعمليات؛ للمضي قدمًا في تطبيق العمل الإنساني؛ وذلك باستخدام بيانات عالية الجودة وربطها بالأدوات الحالية والمتعلقة بالحد من مخاطر الكوارث.