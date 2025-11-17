معهد الإدارة العامة يطلق النسخة المحدثة من "مرصد مؤشرات التوازن بين الجنسين"

أطلق معهد الإدارة العامة النسخة المحدثة من "مرصد مؤشرات التوازن بين الجنسين"، وهي منصة وطنية تفاعلية تستعرض مجموعة واسعة من المؤشرات المحلية والدولية الداعمة لصنّاع القرار، بهدف تعزيز التوجهات الوطنية نحو تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة في مجال المساواة بين الجنسين.
ويرتكز المرصد على أربعة محاور رئيسية تشمل: المؤشرات الاقتصادية المرتبطة بسوق العمل وريادة الأعمال، والمؤشرات الاجتماعية المرتبطة بجودة الحياة والصحة والتعليم، ومؤشرات التمكين القيادي التي ترصد حضور المرأة في المناصب القيادية، والمؤشرات الدولية التي تقيس تقدم المملكة في التقارير العالمية المعنية بالمساواة بين الجنسين.
كما يهدف إلى توفير قاعدة بيانات موحدة ومحدثة حول واقع التوازن بين الجنسين في المملكة، وتمكين الجهات الحكومية من رصد التقدم في مؤشرات المشاركة في سوق العمل، والتعليم، والصحة، والتمكين القيادي، إضافة إلى دعم السياسات الوطنية الهادفة إلى تضييق الفجوات وتحقيق بيئة عمل أكثر شمولاً وعدالة.
ويأتي إطلاق النسخة الحالية المحدثة بعد ما يقارب عامين من الاطلاق الرسمي للمرصد، وذلك ضمن مسار التحول الذي يتبناه المعهد لتعزيز صناعة القرار المبني على الأدلة. ويعد المرصد “أداة وطنية تساعد الجهات الحكومية على قراءة واقع التوازن بين الجنسين بوضوح، وقياس التقدم في المؤشرات المرتبطة بتمكين المرأة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030”.
ويجدر ذكره أن المعهد مستمر في تطوير أدواته الرقمية والمنصات المعرفية التي تدعم الجهود الوطنية في رفع كفاءة السياسات العامة، بما يعزز الشفافية ومساعدة الجهات الحكومية من أجل بناء سياسات أكثر فعالية، من خلال بيانات تفاعلية موثوقة تسهم في تعزيز التوازن بين الجنسين في مختلف القطاعات.