معهد الإدارة العامة يطلق النسخة المحدثة من "مرصد مؤشرات التوازن بين الجنسين"

كما يهدف إلى توفير قاعدة بيانات موحدة ومحدثة حول واقع التوازن بين الجنسين في المملكة، وتمكين الجهات الحكومية من رصد التقدم في مؤشرات المشاركة في سوق العمل، والتعليم، والصحة، والتمكين القيادي، إضافة إلى دعم السياسات الوطنية الهادفة إلى تضييق الفجوات وتحقيق بيئة عمل أكثر شمولاً وعدالة.