تنبيهات جوية تطال 8 مناطق.. أمطار غزيرة وصواعق وجريان سيول حتى المساء

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهات متقدمة شملت 8 مناطق في المملكة، محذرًا من تقلبات جوية متفاوتة الشدة اليوم الخميس، مع توقعات بأمطار غزيرة، وصواعق رعدية، ورياح شديدة السرعة، وتساقط للبرد، وجريان للسيول في بعض المواقع، إلى جانب تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية.
في منطقة مكة المكرمة، شملت التنبيهات محافظات العاصمة المقدسة، الطائف، العرضيات، الجموم، الكامل، بحرة، الليث، القنفذة، المظيلف، مدركة، رهاط، الشعيبة، المويه، تربة، الزيمة، وأضم. وتتراوح الحالة بين أمطار خفيفة إلى غزيرة، مع رياح نشطة وصواعق رعدية وتساقط برد، وتحذيرات من جريان السيول، وتستمر حتى المساء في معظم المواقع.
أما منطقة جازان، فجاءت تحت نطاق إنذار أحمر، حيث شملت التنبيهات جازان ومحافظات فرسان، الدرب، بيش، أبو عريش، أحد المسارحة، صامطة، صبيا، العارضة، الداير، العيدابي، فيفا، هروب، والريث. وتشير التوقعات إلى هطولات غزيرة مصحوبة برياح شديدة، وصواعق، وانعدام في الرؤية، مع احتمالية جريان السيول وتساقط البرد، وتستمر الحالة حتى ساعات الليل.
وفي منطقة المدينة المنورة، رُصدت تنبيهات متفاوتة في محافظات المدينة، المهد، وادي الفرع، بدر، الحناكية، الرايس، وينبع، حيث تشمل التوقعات أمطارًا خفيفة إلى متوسطة، ورياحًا نشطة، وصواعق متفرقة، مع تدنٍ ملحوظ في مدى الرؤية خلال فترات النهار.
منطقة نجران شملتها تنبيهات برتقالية في نجران، شرورة، خباش، بدر الجنوب، ثار، حبونا، ويدمة، وسط تحذيرات من أمطار متوسطة ورياح شديدة، وتساقط برد وصواعق، مع احتمال جريان السيول في بعض المواقع، وذلك خلال ساعات ما بعد الظهيرة وحتى المساء.
أما منطقة الباحة، فتوقعت الأرصاد أن تشهد أمطارًا غزيرة على الباحة، العقيق، بلجرشي، القرى، المندق، بني حسن، المخواة، الحجرة، قلوة، وغامد الزناد. وتشمل الحالة صواعق رعدية، ورياحًا قوية، وتساقط برد، إضافة إلى تحذيرات من جريان السيول، وتستمر التأثيرات حتى ساعات متأخرة من المساء.
في منطقة عسير، جاءت التنبيهات ما بين الأحمر والبرتقالي، وشملت أبها، خميس مشيط، أحد رفيدة، بارق، رجال ألمع، النماص، تنومة، الحرجة، ظهران الجنوب، سراه عبيدة، طريب، بيشة، تثليث، العرين، القحمة، البرك، محايل، والمجاردة. وتوقعت الأرصاد هطولات غزيرة، ورياحًا عاتية، وصواعق شديدة، مع شبه انعدام في الرؤية، وجريان للسيول، بدءًا من ساعات النهار وحتى المساء.
منطقة حائل كانت ضمن الإنذار الأصفر، وشملت محافظات الحائط، السليمي، والشملي، مع توقعات بأمطار خفيفة ورياح نشطة، وصواعق متفرقة، خلال فترات النهار.
أما منطقة الرياض، فقد شملت التنبيهات محافظتي السليل ووادي الدواسر، وسط توقعات بأمطار خفيفة ورياح نشطة، وصواعق، مع تدنٍ في مدى الرؤية، تبدأ الحالة فجرًا وتستمر حتى الظهيرة.