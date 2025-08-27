تنبيهات جوية تطال 8 مناطق.. أمطار غزيرة وصواعق وجريان سيول حتى المساء

في منطقة عسير، جاءت التنبيهات ما بين الأحمر والبرتقالي، وشملت أبها، خميس مشيط، أحد رفيدة، بارق، رجال ألمع، النماص، تنومة، الحرجة، ظهران الجنوب، سراه عبيدة، طريب، بيشة، تثليث، العرين، القحمة، البرك، محايل، والمجاردة. وتوقعت الأرصاد هطولات غزيرة، ورياحًا عاتية، وصواعق شديدة، مع شبه انعدام في الرؤية، وجريان للسيول، بدءًا من ساعات النهار وحتى المساء.