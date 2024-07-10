تفاعلاً مع "سبق".. "بيئة مكة": رصدنا مخالفات "سوق السمك بجدة" وتم اتخاذ جميع الإجراءات

وأضاف مدير عام فرع الوزارة بمكة المكرّمة المهندس ماجد بن عبدالله الخليف؛ أنه تمّ إسناد السوق الى الشركة الوطنية للخدمات الزراعية (وهي شركة حكومية أُسست بقرارٍ من مجلس الوزراء لغرض تقديم الخدمات الزراعية المسندة لها من وزارة البيئة والمياه والزراعة)، ونظراً لانتهاء العقد الخاص بالمشغّل السابق للسوق، حيث قامت الشركة بحسب الإجراءات النظامية بطرح السوق كفرصة استثمارية في منصة فرص، وتمّت الترسية على إحدى الشركات لإدارة وتشغيل السوق، وبالمراقبة المستمرة على أسواق النفع العام.