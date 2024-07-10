تفاعلاً مع "سبق".. "بيئة مكة": رصدنا مخالفات "سوق السمك بجدة" وتم اتخاذ جميع الإجراءات

تفاعل فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرّمة مع ما نشرته "سبق"؛ حول انتشار الروائح الكريهة، وغياب النظافة في سوق السمك بجدة.
وأوضحت "بيئة مكة" رداً على الخبر المنشور في "سبق"، بعنوان: "شاهد من سوق السمك بجدة.. روائح كريهة وأوساخ متراكمة ورقابة غائبة"، أن سوق السمك بمحافظة جدة يعد من أهم أسواق النفع العام في المملكة للبيع بالجملة والتجزئة، وهو منفذ البيع الرئيس للصيادين وتجار الأسماك في المحافظة والمنطقة ويقدم عديداً من الخدمات للمتسوّقين.
وأضاف مدير عام فرع الوزارة بمكة المكرّمة المهندس ماجد بن عبدالله الخليف؛ أنه تمّ إسناد السوق الى الشركة الوطنية للخدمات الزراعية (وهي شركة حكومية أُسست بقرارٍ من مجلس الوزراء لغرض تقديم الخدمات الزراعية المسندة لها من وزارة البيئة والمياه والزراعة)، ونظراً لانتهاء العقد الخاص بالمشغّل السابق للسوق، حيث قامت الشركة بحسب الإجراءات النظامية بطرح السوق كفرصة استثمارية في منصة فرص، وتمّت الترسية على إحدى الشركات لإدارة وتشغيل السوق، وبالمراقبة المستمرة على أسواق النفع العام.
وبيّن "الخليف"؛ أنه تم رصد عديدٍ من المخالفات في السوق والإضرار بالبيئة والصحة العامة، وتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة من محضر وبلاغات رسمية للجهات ذات العلاقة.
وأكّد "الخليف"؛ أنه تم العمل مع المستثمر الجديد للسوق على معالجة جميع التحديات وتلافي الملاحظات كافة لاستمرارية العمل في السوق بطريقة صحيحة، وسيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بشأن المخالفات التي تم رصدها وفق للأنظمة والتعليمات، حيث إن فرع الوزارة يتولى الرقابة على أسواق النفع العام للتحقق من سلامة المنتجات، والتحقق من تطبيق الاشتراطات الواردة في نظام الزراعة ولوائحه التنفيذية.