صندوق التنمية الزراعية: تمويل 66 ألف قرض بقيمة 3.8 مليارات ريال في عسير

وأظهرت بيانات إحصائية للصندوق، تصدّر تمويل المشاريع المتخصصة ذات البعد الاستراتيجي قائمة الدعم، حيث حظي قطاع الدواجن بتمويل بلغ مليار ريال لعدد 233 مشروعًا في جدود الدجاج اللاحم وأمهات الدجاج اللاحم ومشاريع البيض المخصب، يليه البيوت المحمية بقيمة 9.2 ملايين ريال لأربعة مشاريع ومشروع واحد للاسترزاع السمكي بقيمة 12.8 مليون ريال.