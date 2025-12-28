عبث بيئي يطال طبيعة حوية نمار ويحرق أشجارها

في اعتداء بيئي واضح، رصدت «سبق» وصول أيدٍ عابثة إلى موقع حوية نمار، أحد أبرز المواقع الطبيعية الخلابة، حيث أقدم مجهولون على حرق وتقطيع عدد من الأشجار باستخدام المناشير، ما تسبب في تشويه المكان وإتلاف جماله الطبيعي.