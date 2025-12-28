عبث بيئي يطال طبيعة حوية نمار ويحرق أشجارها

في اعتداء بيئي واضح، رصدت «سبق» وصول أيدٍ عابثة إلى موقع حوية نمار، أحد أبرز المواقع الطبيعية الخلابة، حيث أقدم مجهولون على حرق وتقطيع عدد من الأشجار باستخدام المناشير، ما تسبب في تشويه المكان وإتلاف جماله الطبيعي.
ووثّقت «سبق» مشاهد لعدد من الأشجار التي أُحرقت بالكامل وأخرى قُطعت بصورة جائرة، في تعدٍّ صريح على الغطاء النباتي للموقع الذي يُعد وجهة مفضلة للزوار ومحبي الطبيعة.
وطالب رواد الموقع والمهتمون بالبيئة بتطبيق العقوبات النظامية بحق المتسببين، مؤكدين ضرورة تدخل الجهات المختصة لحماية الموقع والحفاظ على طبيعته الخلابة، خاصة أنه يتميز بخضرته الدائمة وجريان المياه طوال العام.
كما دعا مرتادو الموقع زواره إلى الالتزام بعدم رمي المخلفات وعدم تشويه المكان، مشيرين إلى أن مخلفات البلاستيك تتسبب بأضرار للماشية نتيجة ابتلاعها لأكياس البلاستيك وبقايا النفايات.
وأكدوا أن حوية نمار تُعد من المواقع الطبيعية المميزة والجاذبة للزوار، ما يستدعي تكثيف الرقابة، ورفع الوعي البيئي، وحماية عناصر الطبيعة من أي عبث يهدد استدامتها.