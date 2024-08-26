"الدفاع المدني": استمرار الأمطار الرعدية على بعض مناطق المملكة من غدٍ الثلاثاء حتى السبت المقبل

دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر، وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك من استمرار هطول الأمطار الرعدية على بعض مناطق المملكة، من يوم غدٍ الثلاثاء حتى السبت المقبل.