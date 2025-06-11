القنصلية السعودية في لوس أنجليس تدعو السعوديين إلى الالتزام بمواعيد حظر التجول

أهابت القنصلية العامة للمملكة العربية السعودية في مدينة لوس أنجليس بجميع المواطنين السعوديين الموجودين في المدينة بضرورة الالتزام بما صدر عن السلطات المحلية بشأن حظر التجول المفروض اعتباراً من الساعة الثامنة من مساء أمس الثلاثاء الموافق 10 يونيو 2025 وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم الأربعاء بالتوقيت المحلي، وذلك في منطقة وسط المدينة.