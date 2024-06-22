"الشهري": الموافقة الكريمة على الإطار الزمني للتقويم الدراسي ستُسهم في استقرار العملية التعليمية

وأضاف بأن "الفوائد المؤكدة -بعون الله- هي المزيد من الوقت للإثراء؛ إذ يمكن أن يوفر التقويم لمدة خمس سنوات المزيد من الفرص للطلاب للمشاركة في الأنشطة اللامنهجية، أو التدريب الداخلي، أو الدورات الدراسية الإضافية، وخصوصًا لطلاب المراحل العليا التي تسبق المرحلة الجامعية، وإعداد أفضل للجامعة؛ إذ منحت الوزارة الطلاب بداية من العام المقبل فرصة يستطيع من خلالها طالب المرحلة الثانوية حضور بعض المحاضرات في الجامعة، وكذلك دراسة بعض المقررات العامة في الجامعات وهو يدرس في المرحلة الثانوية، ومع مرور العام الدراسي قد يكون لدى الطلاب المزيد من الوقت لأخذ دورات متقدمة، أو إكمال التدريب الداخلي؛ وهو ما يمكن أن يُحسِّن طلباتهم أو اختياراتهم للتخصص الجامعي".