رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يمنح "مسام" وسام الشجاعة

وأوضح المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة أن منح رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني المشروع السعودي لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام "مسام" وسام الشجاعة، يأتي تتويجاً لإنجازات المشروع الكبرى في تطهير الأراضي اليمنية من حقول الألغام الأرضية العشوائية المضادة للأفراد والمضادة للدبابات وكذلك العبوات الناسفة والذخائر غير المتفجرة، والحد من أخطارها الشديدة على الأرواح والممتلكات.