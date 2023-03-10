4 مجالات واعدة لاستثمار الرياديين في "الحج والعمرة" يكشفها "الربيعة بـ"بيبان 23"

شاركت وزارة الحج والعمرة، مع عدد من الوزارات والجهات الحكومية في ملتقى "بيبان 23"؛ حيث انطلقت الجلسة الافتتاحية للحديث حول أهمية ريادة الأعمال لتنمية الاقتصاد ونمو القطاعات الواعدة في المملكة.
وافتتحت الجلسة بطرح سؤال عن أهم جوانب الدعم المقدمة من وزارة الحج لرواد الأعمال؛ حيث ذكر الوزير الدكتور توفيق الربيعة أن قطاع الحج والعمرة في تطور كبير، وقال: "نشاهد الآن أرقامًا قياسية للمعتمرين بالمملكة، ونتوقع ازدياد الأعداد مستقبلاً"، موضحًا أن الوزارة حريصة على إثراء خدمة ضيوف الرحمن وإبراز دور رواد الأعمال، ولذلك تم إنشاء مركز الإبداع والابتكار وريادة الأعمال الذي يقوم بدعم وتمكين المشاريع الريادية وتوفير البيانات والدعم والخدمات الاستشارية.
وأضاف: "وزارة الحج والعمرة أطلقت الكثير من المبادرات من أهمها تحدي الحج والعمرة على منصة الابتكار المفتوح بالتعاون مع "منشآت"، حيث شارك في المنصة 834 مشاركًا تقدموا بأكثر من 500 فكرة إبداعية، ومبادرة (هاكاثون الحج والعمرة)، حيث تقدم للمشاركة في الهاكاثون في عامي 2022 و2023 أكثر من 2300 شخص من عدة دول في العالم بأفكار كثيرة وتنافس منهم أفضل 60 فريقًا في المراحل النهائية من التحدي، بالإضافة لإطلاق مسرعات أعمال الحج والعمرة بالشراكة مع البنك الأهلي السعودي".
وفي معرض إجابته على سؤال كيف يمكن أن يساهم رواد الأعمال في تحقيق مستهدفات المملكة 2030 في منظومة خدمة ضيوف الرحمن؟، قال "الربيعة": "نحن نعلم أن أحد برامج الرؤية الرئيسية هو برنامج ضيوف الرحمن، وأحد المستهدفات الرئيسية لبرنامج ضيوف الرحمن هو (إثراء التجربة)، فعادةً ضيوف الرحمن عندما يأتون إلى المملكة يتوجهون للحرمين فقط، ويكونون بالقرب منها، وهي تجربة روحانية مهمة، ولكن من الجميل أن يشاهدوا مكة والمدينة والخدمات المتواجدة فيها والمواقع التاريخية والمعارض وغيرها؛ لذا نحن نستهدف إثراء التجربة حتى تصبح فعلاً تجربة جميلة وممتعة، بأن يزوروا المدينتين ويتعرفوا على التاريخ العظيم".
وعن مجالات الاستثمار الواعدة لرواد الأعمال، ذكر الوزير أن هناك أربعة مجالات مهمة: مجال التقنية وتحديداً المالية، ومجال النقل، والإيواء، وصناعة الهدايا والتذكارات، وأشار إلى أن رواد الأعمال من الممكن أن يُساهموا بشكل كبير في إثراء تجربة رحلة الحاج والمعتمر، لأننا مؤمنون بأن ريادة الأعمال هي أساس قوي في تحقيق هذا المستهدف وأن تكون تجربة ضيوف الرحمن تجربة لا تُنسى.
يُذكر أن جناح الوزارة المشارك في ملتقى "بيبان" ضمن باب التمكين، يستعرض الخدمات الموجهة لخدمة واستقطاب رواد الأعمال والمستثمرين لقطاع الحج والعمرة، ويستقبل كافة المهتمين بتقديم خدماتهم ومشاريعهم الريادية لخدمة ضيوف الرحمن خلال فترة الملتقى من 17 إلى 21 شعبان الموافق من 9 إلى 13 مارس.