4 مجالات واعدة لاستثمار الرياديين في "الحج والعمرة" يكشفها "الربيعة بـ"بيبان 23"

وفي معرض إجابته على سؤال كيف يمكن أن يساهم رواد الأعمال في تحقيق مستهدفات المملكة 2030 في منظومة خدمة ضيوف الرحمن؟، قال "الربيعة": "نحن نعلم أن أحد برامج الرؤية الرئيسية هو برنامج ضيوف الرحمن، وأحد المستهدفات الرئيسية لبرنامج ضيوف الرحمن هو (إثراء التجربة)، فعادةً ضيوف الرحمن عندما يأتون إلى المملكة يتوجهون للحرمين فقط، ويكونون بالقرب منها، وهي تجربة روحانية مهمة، ولكن من الجميل أن يشاهدوا مكة والمدينة والخدمات المتواجدة فيها والمواقع التاريخية والمعارض وغيرها؛ لذا نحن نستهدف إثراء التجربة حتى تصبح فعلاً تجربة جميلة وممتعة، بأن يزوروا المدينتين ويتعرفوا على التاريخ العظيم".