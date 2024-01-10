"الخريف": إطلاق حزمة حوافز توجه للمعادن والمشاريع الجديدة وصغار المستثمرين

كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف أنه تم إطلاق حزمة حوافز سوف توجه للمعادن والمشاريع الجديدة وصغار المستثمرين.
وقال "الخريف": أطلقنا 33 موقعًا جديدًا ومواقع ضخمة استجابة لطلب الشركات العالمية الكبيرة، وبدأنا العمل على استشراف الطلب على الكوادر البشرية في القطاع.
وأضاف: قمنا بتغطية 30% من المساحات التي نستهدف مسحها في الدرع العربي، ونتج عن تغيير نظام الاستثمار التعديني إصدار نحو 2500 رخصة خلال العامين الماضيين أعطت المستثمرين معلومات عن المعادن الموجودة.
يُذكر أنه برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، انطلقت اليوم أعمال مؤتمر التعدين الدولي بنسخته الثالثة.
وتشهد أعمال المؤتمر مناقشة عدد من الموضوعات أبرزها إحراز التقدم في أجندة القطاع المستقبلية، والتعامل مع مستجدات القضايا التي تم التركيز عليها في مناقشات النسخة الثانية من المؤتمر؛ لا سيما القضايا المتعلقة بقطاع التعدين في المنطقة الممتدة من إفريقيا إلى غرب ووسط آسيا.