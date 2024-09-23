سهو بن معضد: اليوم الوطني الـ94 يعزز روح الفخر والاعتزاز

هنَّأ رجل الأعمال سهو بن معضد بن سهو خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والشعب السعودي؛ بمناسبة اليوم الوطني الـ94 للمملكة.
وقال سهو بن معضد: "الاحتفال باليوم الوطني الـ94 فرصة لتجديد مشاعر الفخر والاعتزاز بالإنجازات التي حققتها السعودية منذ توحيدها على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود عام 1932. وما نشهده اليوم من نمو وازدهار هو امتداد لتلك الرؤية الاستراتيجية التي وضعت الأساس لوحدة السعودية وتطورها".
وأضاف: "يتميز هذا اليوم الوطني ليس فقط بكونه ذكرى للتوحيد، بل أيضًا باحتفال المواطنين والمقيمين بروح التلاحم والوفاء للوطن. وتعم الاحتفالات أنحاء السعودية بعروض جوية، وألعاب نارية، وفعاليات ثقافية وفنية، تعكس عمق الانتماء لهذا الوطن المبارك".
وأشار سهو بن معضد إلى أن الاستقرار والأمن اللذين تنعم بهما السعودية اليوم هما ثمرة القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد. هذا الاستقرار هو الذي سمح للمملكة بتعزيز مكانتها الاقتصادية على الصعيد العالمي. ومن خلال رؤية 2030 الطموحة تسير السعودية بخطى ثابتة نحو تحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات، مع التركيز على الابتكار وتطوير الكفاءات الوطنية".
وتابع قائلاً: "إن رؤية 2030 فتحت آفاقًا جديدة للمملكة؛ إذ أصبحت مركزًا عالميًّا للكفاءات والاستثمارات، ومحورًا رئيسيًّا في التجارة العالمية. هذه الرؤية تعمل على تعزيز التلاحم الوطني والمجتمعي من خلال مبادرات ثقافية واجتماعية، تشجع على الابتكار في التعليم والبحث العلمي، وكذلك تطوير مجالات، مثل الطاقة المستدامة والسياحة والرياضة".
واختتم سهو بن معضد تصريحه بالدعاء أن يحفظ الله قادة السعودية، ويمنحهم التوفيق في مسيرة التقدم والازدهار، وأن يديم على الوطن نعمة الأمن والأمان، قائلاً: "نستمد من هذه المناسبة العظيمة العزيمة لمواصلة العمل من أجل مستقبل مشرق لمملكتنا، ونستذكر بطولات الأجداد التي شكلت أساس هذا الكيان العظيم، داعيًا الله أن يحفظ الوطن، وينصر جنوده، ويرحم شهداءه".