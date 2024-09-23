سهو بن معضد: اليوم الوطني الـ94 يعزز روح الفخر والاعتزاز

واختتم سهو بن معضد تصريحه بالدعاء أن يحفظ الله قادة السعودية، ويمنحهم التوفيق في مسيرة التقدم والازدهار، وأن يديم على الوطن نعمة الأمن والأمان، قائلاً: "نستمد من هذه المناسبة العظيمة العزيمة لمواصلة العمل من أجل مستقبل مشرق لمملكتنا، ونستذكر بطولات الأجداد التي شكلت أساس هذا الكيان العظيم، داعيًا الله أن يحفظ الوطن، وينصر جنوده، ويرحم شهداءه".