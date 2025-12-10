الندوة العلمية السنوية لوقف سليمان الراجحي.. نحو التزام شرعي متين وحوكمة منضبطة رشيدة

وفي كلمته خلال الافتتاح، أكد سعادة رئيس مجلس نظارة وقف سليمان الراجحي الدكتور إبراهيم بن سليمان الراجحي أننا أقمنا هذه الندوة «لنؤكّد معًا الدور المحوري الذي ينهض به هذا القطاع في خدمة الدين والوطن والمجتمع، وتعزيز أثر الوقف حين يُدار برؤيةٍ مؤسسيةٍ راسخة ومسؤوليةٍ شرعيةٍ وأخلاقية»، مشيرًا إلى أن الوقف انطلق في مسيرته على أساس التزام شرعي أصيل وحوكمة راسخة وتعظيم للأثر في مسارات الخير والتنمية،