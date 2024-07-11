أحدها "العلا".. "المتاحف المفتوحة بالعالم" اقتصاد إبداعي يحقق التنمية المستدامة ويرفد الثقافة

اكتشف هذا الطريق عالم أثري عام 1949م، حين كان يتم التنقيب عن الآثار ثم عثر على 14 كبشًا، وبعدها بعدة سنوات وفي الستينيات تحديدًا عُثر على 64 كبشًا آخرين، وفي عام 2002م تم التوصل إلى حقيقة أنه طريق كامل طوله 2.7 كم مزين على جانبيه بالكامل بـ1200 كبش، وتم ترميم 48 كبشًا.