"مع المصطفى ﷺ".. برنامج جديد للشثري على قناة اقرأ

يقدّم الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري؛ عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي السعودي برتبة وزير، وعضو هيئة التدريس بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة الملك سعود، برنامج "مع المصطفى ﷺ" على قناة اقرأ الفضائية.
تبدأ حلقات البرنامج بحديثٍ من أحاديث رسولنا الكريم محمد ﷺ، ثم يسرد الشيخ الشثري تفسيراً وتحليلاً متعلقاً بالحديث مع الاستفادة الحقيقة من الحديث شرحاً وتفصيلاً.
برنامج "مع المصطفى ﷺ" يبث في أيام الأحد والإُثنين والثلاثاء والأربعاء في الساعة 23:45، ويُعاد في الإثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس 11:15 بتوقيت مكة المكرّمة.