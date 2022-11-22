"مع المصطفى ﷺ".. برنامج جديد للشثري على قناة اقرأ

يقدّم الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري؛ عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي السعودي برتبة وزير، وعضو هيئة التدريس بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة الملك سعود، برنامج "مع المصطفى ﷺ" على قناة اقرأ الفضائية.