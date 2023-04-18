بمشاركة 32 فريقًا.. "ولاء بلس" تنظم أول بطولة لرياضة البادل للمنشآت السعودية

أُسْدِلَ الستار رسمياً على فعاليات أول بطولة لرياضة البادل للمنشآت، التي أطلقتها شركة ولاء بلس "Wala Plus" الرائدة في تقديم برامج الولاء وسعادة الموظفين والعملاء، وأُقيمت البطولة على مدار خمسة أيام كاملة، في الفترة من 5-9 إبريل، بترخيص من الاتحاد السعودي للبادل، وشارك فيها 32 فريقاً من مختلف المنشآت بالقطاعين الحكومي والخاص، بحضور عدد كبير من الموظفين لفعاليات البطولة، التي استضافتْها ملاعب STEP بالرياض.