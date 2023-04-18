بمشاركة 32 فريقًا.. "ولاء بلس" تنظم أول بطولة لرياضة البادل للمنشآت السعودية

أُسْدِلَ الستار رسمياً على فعاليات أول بطولة لرياضة البادل للمنشآت، التي أطلقتها شركة ولاء بلس "Wala Plus" الرائدة في تقديم برامج الولاء وسعادة الموظفين والعملاء، وأُقيمت البطولة على مدار خمسة أيام كاملة، في الفترة من 5-9 إبريل، بترخيص من الاتحاد السعودي للبادل، وشارك فيها 32 فريقاً من مختلف المنشآت بالقطاعين الحكومي والخاص، بحضور عدد كبير من الموظفين لفعاليات البطولة، التي استضافتْها ملاعب STEP بالرياض.
وتفصيلاً، يأتي إطلاق "ولاء بلس" لأول بطولة للبادل للمنشآت تأكيداً للاهتمام بتعزيز صحة الموظفين وسعادتهم داخل الشركات والمؤسسات، وبما يتماشى مع خطة وزارة الموارد البشرية بالمملكة العربية السعودية من أجل زيادة معدلات سعادة الموظفين واستهدافهم عَبْر مجموعة من البرامج المميزة والمبتكرة داخل المؤسسات وخارجها، وهو ما تقوم به شركة ولاء بلس؛ باعتبارها رائدة في هذا المجال عَبْر شراكاتها المتنوعة مع عدد ضخم من المؤسسات والشركات في المملكة.
وبعد منافسة حامية بين الفرق المشاركة، نجح فريق "ثقة لخدمات الأعمال" في اقتناص المركز الأول وكأس البطولة، بعد انتصاره في المباراة النهائية على فريق "المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية"، في حين فاز فريق "أساس مكين" بالمركز الثالث.
وشهدت منافسات بطولة ولاء بلس للمنشآت حضوراً كبيراً من الموظفين في المنشآت المشاركة، مما ساهم في تعزيز ولاء الموظفين تجاه مؤسساتهم التي تدعمهم بالمشاركة في الأحداث والبطولات الرياضية الفردية والجماعية.
ومن ناحيته، أعرب خالد السعد، رئيس اللجنة السعودية للبادل، عن سعادته بنجاح تلك البطولة، التي تدلِّل على أهمية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص من أجل نشر رياضة البادل، موجِّهاً الشكر لكل الشركات المشاركة في الحدث وكل أفراد التنظيم.
وبدوره، عبر ريان صالح، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ولاء بلس، عن سعادته بتنظيم الشركة لتلك البطولة القوية، التي ضمَّت 32 فريقاً يمثلون مختلف المنشآت من القطاعين الحكومي والخاص، مشيراً إلى أن شركة ولاء بلس هدفها دعم وتعزيز ولاء الموظفين تجاه مؤسساتهم ومنشآتهم التي يعملون بها، وذلك من خلال برامج وأنشطة مبتكرة تحقِّق أعلى قيمة مضافة لجميع أطراف منظومة العمل.
وأضاف صالح أنه في إطار أهداف ولاء بلس ورؤيتها لدعم بيئة العمل في السوق السعودي، قررت إطلاقَ أول بطولة لرياضة البادل للمنشآت، والتي كشفت عن وجود شباب متحمس للعبة التي بدأت تحقِّق انتشاراً كبيراً في الآونة الأخيرة، خاصة بين أوساط الشباب، مؤكداً أن ولاء بلس ستظل تعمل دائماً على ابتكار ودعم ورعاية جميع الوسائل التي يمكنها أن تساهم في تعزيز صحة الموظفين وولائهم وسعادتهم.
وتقدِّم ولاء بلس برامج متعددة لتعزيز ولاء الموظفين ورفاهيتهم وزيادة سعادتهم، عَبْر منظومة متكاملة تُسعد وتساعد الموظفين على اختلاف مناصبهم وتخصصاتهم، مما يساهم في خلق بيئة عمل محفّزة وصحية، في ظل تقدير كامل لجهود الموظفين داخل المؤسسات الحكومية والخاصة؛ حيث تقدِّم ولاء بلس برنامج حوافز ومكافآت للموظفين، تحت اسم "ولاء برافو"، والذي يستهدف تعزيز إنتاجية موظفي الشركات والمؤسسات، بحيث تمكِّنها من مكافأتهم على إنجازاتهم من خلال تقديم هدايا أو نقاط أو قسائم شرائية مجانية لهم، ويتمّ استبدال النقاط بمكافآت مالية يستطيع الموظفون إنفاقها لدى التجار التابعين لشركة "ولاء بلس"، وهو برنامج فريد من نوعه في السوق.