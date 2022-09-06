انعقاد اللقاء العام "الثالث" لمسؤولي قطاعات ديوان المحاسبة وفروعه لـ2022م

وشهد اللقاء الذي حضره مسؤولو الديوان بالمركز الرئيس، ومديرو الفروع، عبر الاتصال المرئي، مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعماله والمتعلقة بمتابعة سير العمل في قطاعات الديوان كافة، وتقديم التوصيات الهادفة إلى تعزيز الجهود المشتركة والارتقاء بمستوى الأداء العام في الديوان للوصول إلى أعلى مستويات الجودة والإتقان في نتائج أعماله.