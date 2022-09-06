انعقاد اللقاء العام "الثالث" لمسؤولي قطاعات ديوان المحاسبة وفروعه لـ2022م

ترأس رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري اليوم، اللقاء العام "الثالث" لمسؤولي قطاعات الديوان وفروعه للعام 2022م، في قاعة الأمير مساعد بن عبدالرحمن بمقر الديوان الرئيس في الرياض.
وشهد اللقاء الذي حضره مسؤولو الديوان بالمركز الرئيس، ومديرو الفروع، عبر الاتصال المرئي، مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعماله والمتعلقة بمتابعة سير العمل في قطاعات الديوان كافة، وتقديم التوصيات الهادفة إلى تعزيز الجهود المشتركة والارتقاء بمستوى الأداء العام في الديوان للوصول إلى أعلى مستويات الجودة والإتقان في نتائج أعماله.
ووجّه "العنقري"، في ختام اللقاء، جميع مسؤولي الديوان إلى بذل أقصى درجات العناية والاهتمام في إنجاز الأعمال وتأديتها بالسرعة والكفاءة المهنية المطلوبة.