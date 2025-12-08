أجواء ماطرة في ينبع .. وسط سحب منخفضة ترسم لوحة شتوية خلابة

تشهد محافظة ينبع اليوم الاثنين أجواءً رائعة تزيّنت بسماء ملبدة بالغيوم مع تساقط رذاذ مطري خفيف على عدد من أحياء المحافظة مع توافد عدد من الأهالي والزوار إلى الواجهات البحرية والمنتزهات للاستمتاع بالأجواء اللطيفة.
ومن المتوقع استمرار الغيوم المنخفضة على أجزاء من المحافظة خلال الساعات القادمة مع فرص متجددة لهطول أمطار خفيفة وتُعد هذه الأجواء فرصة مثالية لعشّاق التصوير ومحبي التنزّه وسط دعوات للالتزام بإرشادات السلامة الجوية والاستفادة من الحالة المناخية الجميلة التي تشهدها ينبع هذه الأيام.
وتواصل الجهات الخدمية والبلدية متابعة الحالة المناخية بشكل مستمر مع جاهزية فرقها للتعامل مع أي مستجدات قد تطرأ بما يضمن الحفاظ على انسيابية الحركة المرورية وسلامة مرتادي المواقع العامة.