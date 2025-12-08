أجواء ماطرة في ينبع .. وسط سحب منخفضة ترسم لوحة شتوية خلابة

تشهد محافظة ينبع اليوم الاثنين أجواءً رائعة تزيّنت بسماء ملبدة بالغيوم مع تساقط رذاذ مطري خفيف على عدد من أحياء المحافظة مع توافد عدد من الأهالي والزوار إلى الواجهات البحرية والمنتزهات للاستمتاع بالأجواء اللطيفة.