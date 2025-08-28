دوريات "المجاهدين" بجازان تقبض على مقيم نقل 5 مخالفين لنظام أمن الحدود

قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة جازان على مقيم من الجنسية اليمنية، لنقله في مركبته خمسة مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية نفسها. وقد تم توقيفهم، واتُّخذت الإجراءات النظامية بحقهم، حيث أُحيل المخالفون إلى جهة الاختصاص، وأُحيل الناقل إلى النيابة العامة.
وأكد المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمجاهدين أن كل من يسهّل دخول مخالفي نظام أمن الحدود إلى المملكة أو ينقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.
وأوضح أن هذه الجريمة تُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًا على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود عبر الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، والمنطقة الشرقية، أو عبر الرقمين (999) و(996) في بقية مناطق المملكة، مؤكدًا أن جميع البلاغات ستُعامل بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المُبلّغ.