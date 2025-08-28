دوريات "المجاهدين" بجازان تقبض على مقيم نقل 5 مخالفين لنظام أمن الحدود

وأوضح أن هذه الجريمة تُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًا على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود عبر الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، والمنطقة الشرقية، أو عبر الرقمين (999) و(996) في بقية مناطق المملكة، مؤكدًا أن جميع البلاغات ستُعامل بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المُبلّغ.