السديس: سرد قصص نجاح الحرمين الوسطية بـ50 لغة عالمية

من جانبه أوضح رئيسُ الشؤون الدينية مسيسَ الحاجة لترجمة: خطبة عرفات، وخطب الحرمين الشريفين، وما تشتمل عليها من الهدايات والمضامين الدينية، والدروس العلمية المقامة، والكتب والرسائل والمطويات الدعوية والتوعوية، وكذلك لمترجمين أكفاء مؤهلين علميًّا ودينيًّا؛ لتوجيه وإرشاد وتعليم الناطقين بغير العربية دينيًّا، من قاصدي وزائري الحرمين الشريفين، وترجمة محتوى جميع إصدارات رئاسة الشؤون الدينية، المقروءة، والمسموعة، والمرئية، والإلكترونية.