12 جامعة سعودية من بين الأفضل عالميًّا في تصنيف شانغهاي

وتمت عمليات التصنيف لهذا العام لأكثر من 2500 جامعة دولية، واحتلّت جامعة الملك سعود المرتبة الأولى على مستوى المملكة، وعالميًّا ضمن فئة 101-150، وفي المرتبة الثانية جاءت جامعة الملك عبدالعزيز ضمن فئة 151-200 عالميًّا، وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية ضمن فئة 201-300 عالميًّا والثالثة سعوديًّا.