12 جامعة سعودية من بين الأفضل عالميًّا في تصنيف شانغهاي

دخلت 12 جامعة سعودية ضمن قائمة أفضل 1000 جامعة دولية مصنفة وفقًا لتصنيف شانغهاي العالمي لعام 2023.
وتمت عمليات التصنيف لهذا العام لأكثر من 2500 جامعة دولية، واحتلّت جامعة الملك سعود المرتبة الأولى على مستوى المملكة، وعالميًّا ضمن فئة 101-150، وفي المرتبة الثانية جاءت جامعة الملك عبدالعزيز ضمن فئة 151-200 عالميًّا، وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية ضمن فئة 201-300 عالميًّا والثالثة سعوديًّا.
ويعتمد تصنيف شانغهاي على عدة معايير رئيسية تشمل: جودة التعليم، وجودة أعضاء هيئة التدريس والمخرجات البحثية، بالإضافة إلى أداء المؤسسة مقارنة بحجمها، ويتفرع منها عدة مؤشرات تشمل قياس أعداد خريجي الجامعة الحاصلين على جائزة "نوبل" أو ميداليات عالمية.
وبالإضافة إلى المراتب الثلاث الأولى، جاءت جامعة الطائف في المرتبة الرابعة على مستوى المملكة، تليها جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وجامعة الملك خالد، وجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز، وجامعة الملك فيصل، وجامعة القصيم، وجامعة أم القرى، وجامعة الجوف.