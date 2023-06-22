"مؤشر قابلية العيش العالمي".. الرياض وجدة تتقدمان في "قائمة الـ140 مدينة"

ويتمحور مفهوم "قابلية العيش" في وثيقة عمل برنامج جودة الحياة حول خمس محاور تغطي الجوانب الرئيسية للحياة، فالمحور الأول هو محور البنية التحتية والنقل: حيث تعد البنية التحتية والنقل عنصرين أساسيين لزيادة التكافؤ الاجتماعي، وذلك لأنها ضرورية للوصول إلى أماكن العمل والسكن والخدمات، كما تساعد على تواصل كل المناطق بما فيها المناطق الطرفية، والمحور الثاني هو الإسكان والتصميم الحضري والبيئة: حيث توفر أفضل المجتمعات فرص السكن للأفراد على اختلاف أعمارهم ومستويات دخلهم وقدراتهم، بحيث يكون بوسع الجميع العيش في أحياء عالية الجودة.