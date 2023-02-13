حملة "يلا ماكدونالدز.. قولها بحواجبك".. تسويق بمفهوم جديد

أطلقت ماكدونالدز السعودية قبل أمس حملتها المبتكرة "قولها بحواجبك"، والتي جاء مفهومها منطلقًا من لغة الحواجب والتي شجعت محبيها من خلالها على التواصل بهذه اللغة الرمزية لدعوة بعضهم لتناول الوجبات من ماكدونالدز. وبرز إبداع ماكدونالدز في بناء حملتها تلك على كون شكل الحواجب مشابهًا لشكل شعارها الذهبي الشهير. وتعتبر هذه الحملة واحدة من أكبر الحملات التسويقية والتي عكست وبرهنت سلسلة مطاعم ماكدونالدز من خلالها مدى قوتها في التسويق الإبداعي، معلنة تفردها بلغة جديدة للتواصل بينها وبين محبيها.